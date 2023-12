Yakuodo Aktie: Was macht der Markt?

Die Yakuodo-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen Analysemethoden. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von +2,22 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso wird die Aktie auf der Grundlage des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine deutliche Veränderung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt ebenfalls einen neutralen Fokus der Anleger.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen veröffentlicht wurden und die Diskussionen sich auf negative Themen rund um Yakuodo konzentrierten.

Auch der Relative Strength Index (RSI) ergibt eine neutrale Bewertung, basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen sowie 25 Tagen. Der RSI für 7 Tage liegt bei 43,13 und der RSI25 bei 55,35, was insgesamt zu einem neutralen Rating führt.