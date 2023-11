Yakuodo Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Yakuodo war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment ergibt somit eine neutrale Einschätzung.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Yakuodo zeigt eine Ausprägung von 72,8, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 51,68, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Aktie von Yakuodo wurde in Bezug auf die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung hin untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Yakuodo blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Yakuodo-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2568,15 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2691 JPY liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2736,54 JPY, wobei auch hier der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich für die Yakuodo-Aktie auf Basis der oben genannten Indikatoren ein "Neutral"-Rating.