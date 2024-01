Yakuodo Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Yakuodo liegt bei 23,97, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 47,22 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird Yakuodo daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Yakuodo-Aktie beträgt derzeit 2596,07 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2722 JPY liegt, was einer Abweichung von +4,85 Prozent entspricht - daher erhält Yakuodo eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2698,84 JPY, und auch hier ist der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (+0,86 Prozent Abweichung). Somit erhält die Yakuodo-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Yakuodo also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Bezüglich des Sentiments und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren bei der Aktienbewertung. Für die Aktie von Yakuodo zeigt sich hier eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Yakuodo also eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Yakuodo wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Yakuodo also auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.