Yakuodo Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben Yakuodo auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien bezüglich Yakuodo diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Yakuodo derzeit bei 2615,5 JPY, während der aktuelle Kurs bei 2650 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 2629,46 JPY, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz, also den weichen Faktoren, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Yakuodo in den letzten Monaten durchschnittlich war. Auch die Rate der Stimmungsänderung war gering. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yakuodo liegt bei 32,9, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Insgesamt wird Yakuodo daher in allen analysierten Kategorien als "Neutral" bewertet.