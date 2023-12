Yakult HonshaADR Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Relative Stärke-Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung und dient als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Die Yakult Honsha-Aktie weist einen RSI-Wert von 82 für die letzten 7 Tage auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 79,35, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating aufgrund des RSI für Yakult Honsha.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Bei Yakult Honsha wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Yakult Honsha-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4084,19 JPY lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 3103 JPY, was einem Unterschied von -24,02 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 3335,8 JPY über dem letzten Schlusskurs (-6,98 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Yakult Honsha-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

In den letzten zwei Wochen wurde Yakult Honsha von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine Gesamteinstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung führt insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung.