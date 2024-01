Yakult HonshaADR Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Aktienkurse können neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analyse von Yakult Honsha auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen bezüglich Yakult Honsha diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) erscheint Yakult Honsha aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19,96, was einem Abstand von 52 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 41,67 entspricht. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergab, dass die Yakult Honsha-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb es hier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung der Sentiment und des Buzz in den sozialen Medien konnte eine positive Veränderung in der Stimmungslage festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hingegen blieb unverändert. Insgesamt erhält Yakult Honsha auf dieser Stufe ebenfalls ein "Gut"-Rating.