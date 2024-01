Yadong Holdings Ltd Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie, und zuletzt stand auch die Aktie von Yadong im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab keine starken positiven oder negativen Ausschläge, und der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Yadong beschäftigt. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Yadong als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Yadong-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 22,22, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 38,7, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dadurch resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Yadong derzeit als "Gut" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 3,37 HKD, womit der Kurs der Aktie (4,59 HKD) um +36,2 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4,2 HKD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +9,29 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Yadong zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.