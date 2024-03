Yadong Holdings Ltd Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Aktie von Yadong wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Einer davon ist die Sentiment- und Buzz-Analyse, die die langfristige Kommunikation im Netz berücksichtigt. In den letzten Monaten war die Diskussionsintensität im Netz im üblichen Bereich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Ein weiterer Faktor ist der Relative Strength Index (RSI), der für Yadong eine neutrale Bewertung von 40,32 für 7 Tage und 45,66 für 25 Tage ergibt. Dies führt insgesamt zu einem neutralen Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Yadong ist ebenfalls neutral, basierend auf Diskussionen in Foren und sozialen Medien in den letzten Wochen. Es gab weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 2,97 HKD deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (3,55 HKD) liegt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Tage (3,6 HKD) wird nicht erreicht, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Aktie von Yadong basierend auf den verschiedenen Analysefaktoren.