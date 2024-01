Yadong Holdings Ltd Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100, und der RSI der Yadong liegt bei 22,22, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und für die Yadong liegt der RSI bei 41, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Bewertung von "Gut" vergeben.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Yadong von privaten Anlegern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge der letzten zwei Wochen ergab überwiegend neutrale Themen rund um den Wert. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral", und die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yadong-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 3,38 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 4,6 HKD liegt, was eine Abweichung von +36,09 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 4,22 HKD, was ebenfalls über dem aktuellen Schlusskurs liegt (+9 Prozent Abweichung), und somit erhält die Yadong-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik daher ein "Gut"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz im Bezug auf Yadong ausgemacht werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde. Insgesamt erhält Yadong daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.