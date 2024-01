Yadong Holdings Ltd Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yadong-Aktie liegt bei 22,22, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 41, was als neutral betrachtet wird und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Anleger, die sich in den sozialen Medien äußerten, bewerteten Yadong in den letzten zwei Wochen als neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yadong-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +36,09 Prozent aufweist, was zu einer Bewertung als "Gut" aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs auch über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage und führt somit zu einem "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält die Yadong-Aktie sowohl in der technischen Analyse als auch im Anleger-Sentiment eine Bewertung als "Gut".