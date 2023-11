Yadong Holdings Ltd Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die technische Analyse ist ein wichtiger Bestandteil der Bewertung von Aktien. Ein Trendfolgeindikator gibt an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der auf verschiedenen Zeiträumen betrachtet wird. Für die Yadong-Aktie beträgt der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt derzeit 3,18 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 4,07 HKD liegt. Dies deutet auf eine Abweichung von +27,99 Prozent hin, was Yadong eine "Gut"-Bewertung einbringt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (3,77 HKD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von +7,96 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Yadong also ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Bewertung von Aktien ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität zu Yadong hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Yadong also als "Neutral"-Wert betrachtet.

Auch die Anleger-Stimmung bei Yadong zeigt sich insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und sozialen Medien standen in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Vordergrund. Dadurch erhält Yadong auch hier die Einschätzung "Neutral".

Zuletzt betrachten wir den Relative-Stärke-Index (RSI), der anzeigt, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Yadong liegt der RSI7 bei 58,67 Punkten und der RSI25 bei 37,44 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt. Insgesamt erhält das Yadong-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating auf der Grundlage der technischen Analyse.