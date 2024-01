Yadea unterstreicht auf der CES 2024 sein Engagement für ein umweltfreundliches Mobilitätskonzept

Las Vegas (ots/PRNewswire) -Yadea (01585.HK) ist ein wegweisendes globales Technologieunternehmen, das sich auf Elektrozweiräder spezialisiert hat. Anlässlich der CES 2024 stellt das Unternehmen neben seinem gesamten Produktportfolio auch seine neuesten Innovationen im Bereich der persönlichen Mobilität vor. Mit bahnbrechenden Entwicklungen in der Batterietechnologie unterstreicht Yadea sein Engagement für nachhaltige Mobilität durch fortschrittliche, nutzerorientierte Technologie.Vorstellung neuer Produkte auf der CES 2024„Unsere neuesten Innovationen bieten attraktive neue Möglichkeiten, um zur Arbeit oder in die Natur zu fahren oder Familie und Freunde zu besuchen", erklärt Vicky Yang, General Manager der Yadea Micromobility Division. „Wir freuen uns, im Rahmen der CES 2024 den Yadea Artist, den Yadea EliteMax E-Kickscooter und das Yadea Cocoa E-Bike vorzustellen, mit denen sich der tägliche Stau im Stadtverkehr umgehen lässt. Unsere neuen Lösungen zeichnen sich durch die für Yadea typische Zuverlässigkeit, Leistung und Komfort aus und eröffnen neue Wege für eine umweltfreundliche urbane Mobilität."Mit ihrer durchdachten Kombination von Leistung und Design machen die neuen Produkte von Yadea modernes städtisches Pendeln so einfach und bequem wie möglich. Der Yadea Artist überzeugt durch außergewöhnliche Stabilität und Handlichkeit, ist mit einer Auslegerdämpfung vorne und hinten ausgestattet und wiegt gerade einmal 18,6 kg. Das Yadea Cocoa beeindruckt durch seine verbesserte digitale Intelligenz und ein praktisches, offenes Gepäckträgersystem. Sein intelligentes 5,5-Zoll-Dashboard zeigt in Echtzeit Daten wie Kalorienverbrauch, CO2-Ausstoß und andere wichtige Messdaten an. Außerdem ist das Yadea Cocoa mit einer hochwertigen Shimano-Schaltung und Befestigungsmöglichkeiten für Zubehör wie beispielsweise Kindersitze ausgestattet, mit denen sich die Transportkapazität erhöhen lässt.Durchbrüche in der BatterietechnologieNeben den Modellneuheiten präsentiert Yadea auch seine wichtigsten Produkte in den Bereichen E-Motorräder, E-Scooter, E-Bikes und E-Kickscooter und stellt damit ein ganzheitliches Angebot an umweltfreundlichen E-Mobilitätslösungen vor, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden. Auf der CES 2024, der Technologiemesse von Weltrang, stellt Yadea auch seine Batterietechnologie vor, die Lösungen zur umweltfreundlichen Energieversorgung der Fahrzeuge bietet.Bei E-Zweirädern legen die Nutzer Wert auf kostengünstige und optimale Batterielösungen. Die TTFAR Graphenbatterie von Yadea hat eine um 30 % höhere Kapazität als Standardbatterien gleicher Größe und eine Lebensdauer von mehr als 1.000 Ladezyklen, hält also dreimal länger als herkömmliche Batterien. Darüber hinaus verwendet sie Frostschutz-Elektrolyte und hat ein temperaturbeständiges Gehäuse für eine stabile Leistung bei Temperaturen von -20° C bis 55° C. Die TTFAR Graphenbatterie von Yadea hat auf dem Weltmarkt überzeugt und wurde bis September 2023 weltweit mehr als 80 Millionen Mal verkauft. Auch in Sachen Batterietechnologie ist Yadea führend. In nur 10 Minuten ist das Yadea KEMPER E-Motorrad zu 80 % aufgeladen – genauso bequem wie das Betanken von gasbetriebenen Fahrzeugen.PR-Kontakt:media@yadea.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2312556/umbrella.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yadea-unterstreicht-auf-der-ces-2024-sein-engagement-fur-ein-umweltfreundliches-mobilitatskonzept-302029098.htmlOriginal-Content von: Yadea Group, übermittelt durch news aktuell