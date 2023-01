Yadea feiert CES-Debüt mit der erstmaligen Präsentation von High-Speed-Elektromotorrädern und neuen Technologien in den USA

Las Vegas (ots/PRNewswire) -Am 5. Januar gab Yadea, die weltweit führende Marke für elektrische Zweiräder, ihr Debüt auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, Nevada, und stellte bei seiner Produkteinführung 2023 eine Reihe neuer Produkte und Technologien vor. Neben dem Debüt-Auftritt von Yadea auf der CES beinhaltete die Produkteinführung auf der weltgrößten Technologieveranstaltung das Debüt des brandneuen High-Speed-Elektromotorrads Yadea Keenes VFD und des leistungsstarken Elektrorollers Yadea E150.Das Modell Keeness VFD ist mit einem mittig montierten Hochleistungsmotor von 10 kW ausgestattet und verfügt über eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und eine Beschleunigung von 0-50 km/h in nur 4 Sekunden. Die Batterie nutzt ternäre Lithiumtechnologie nach Automobilstandard und ist mit einem intelligenten elektronischen Steuersystem mit Energierückgewinnung ausgestattet, das die Leistung verbessert und die Akkulaufzeit von High-Speed-Elektromotorrädern verlängert. Außerdem wird der Yadea E150 gezeigt, ein leistungsstarker Elektroroller, der mit einer Spitzenleistung von 5 kW, einem Spitzendrehmoment von 160 Nm und einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h aufwartet. Das Yadea E150 wird während der gesamten Ausstellung präsentiert und verfügt außerdem über die innovative superschnelle Ladetechnologie von Yadea, die dafür sorgt, dass das Motorrad in nur 20 Minuten bis zu 80 % der vollen Leistung aufgeladen werden kann.Yadea führte außerdem seine E-Bike-Modelle ein, die mit Hochleistungsmotoren mit einer fünfjährigen Garantie ausgestattet sind. Das Unternehmen ist seit sechs Jahren auf dem E-Bike-Markt tätig und hat eine ausgereifte Smart-Sensor-Motortechnologie entwickelt, die ein sanftes und kraftvolles Schalterlebnis für Fahrer bietet. Das Yadea Innovator, eines der bei CES veröffentlichten Modelle, ist das erste KI-betriebene elektrische Faltrad des Unternehmens und gewann den American Outstanding Industrial Design (IDEA) Award 2022. Das Modell Trooper 01 verfügt über einen dualen Motorantrieb und einen Hinterradnabenmotor mit einer Spitzenleistung von 1.000 W bzw. 750 W, und auch das Modell Camper, das im März eingeführt werden soll, wird mit diesem Motor ausgestattet sein.Yadea konzentriert sich auf die Einrichtung eines kompletten Ökosystems für Elektrofahrzeuge und die Bereitstellung einer Reihe von Produkten und Dienstleistungen für amerikanische Verbraucher im Rahmen des strategischen Layouts des Unternehmens für den US-Markt. Die Daten zeigen ein starkes Wachstum auf dem Markt für Elektrofahrräder in den USA, wobei der E-Bike-Umsatz im ersten Quartal 2022 um mehr als 300 % stieg und bis 2025 voraussichtlich 4,8 Millionen Einheiten verkauft werden. Yadea ist gut aufgestellt, um von diesem Wachstum zu profitieren, mit einer starken globalen Präsenz und einer ausgereiften Produktentwicklung, die aus erheblichen Investitionen in Forschung und Entwicklung resultiert. In den USA plant das Unternehmen, hochwertige Produkte über verschiedene Kanäle zu vertreiben, einschließlich Einzelhandelsgeschäfte, Online-Verkäufe und Messen. Es plant außerdem, in der ersten Hälfte des Jahres 2023 Flaggschiffgeschäfte in San Francisco und Los Angeles sowie 100 Geschäfte von integrierten Markenhändlern zu eröffnen. Darüber hinaus wird Yadea in große Geschäfte in den USA eintreten, eine unabhängige Website für Online-E-Bikes eröffnen und professionelle Wartung und Tür-zu-Tür-Services im Rahmen des Kundendienstes anbieten.Zusätzlich zu Produkteinführungen hatten CES-Teilnehmer die Möglichkeit, die Produkte und Technologien von Yadea durch verschiedene Vor-Ort-Aktivitäten zu erleben und mit ihnen zu interagieren. Diese interaktiven Erlebnisse wurden von den Teilnehmern begrüßt, die von dem hohen Maß an Innovation und Funktionalität in den Produkten von Yadea beeindruckt waren. Die Produkteinführung erhielt auch Medienberichterstattung in den USA und es waren eine Reihe von Journalisten und Technologiereportern vor Ort, um Interviews zu führen.Yadea beschleunigt seine Globalisierungsstrategie mit Meilensteinen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Fertigung, Marketing und Branding. Das Unternehmen widmet sich der Bereitstellung innovativer und hochwertiger Produkte und Technologien für Elektrofahrzeuge, die das tägliche Leben der Menschen verbessern, und folgt dabei seiner Mission „Electrify Your Life". Die Teilnahme von Yadea an der Ausstellung diente als eine starke Chance für das Unternehmen, sich als ein Marktführer in der Elektrofahrzeugbranche zu positionieren und sein Engagement für eine weltweite Expansion und umweltfreundliche Lösungen zu stärken.Informationen zu YadeaYadea ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern, einschließlich Elektromotorrädern, Elektromopeds, Elektrofahrrädern und Elektro-Kick-Scootern. Bis heute hat Yadea Produkte an 60 Millionen Nutzer in über 100 Ländern und Regionen verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 40.000 Einzelhändlern weltweit. Yadea hat sich mit seiner Marke „Electrify Your Life" das Ziel gesetzt, das Leben der Menschen durch Elektrizität angenehmer zu gestalten, und investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und eine globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.Weitere Informationen:Offizielle Website: https://www.yadea.com/Facebook: https://www.facebook.com/Yadea.OfficialInstagram: https://www.instagram.com/YADEA.GLOBAL/Twitter: https://twitter.com/YadeaGlobalFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1978719/JR4A9535.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yadea-feiert-ces-debut-mit-der-erstmaligen-prasentation-von-high-speed-elektromotorradern-und-neuen-technologien-in-den-usa-301716381.html