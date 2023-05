Yadea Hochleistungs-E-Mobilität gewinnt German 2023 Red Dot Awards und die iF DESIGN AWARDs

Hongkong (ots/PRNewswire) -Yadea (01585.HK), eine weltweit führende Marke in der Entwicklung und Herstellung von Zweirad-Elektrofahrzeugen, hat vier internationale Produktdesignpreise gewonnen, nämlich zwei Red Dot Awards und zwei iF DESIGN AWARDs. Nach dem Gewinn der IDEA Awards im Jahr 2022 wurde Yadea erneut zu einer Siegermarke. Die Gewinner sind Yadea E-Motorrad KEENESS, Yadea S9 und Yadea Scooter ElitePrime. Diese drei neuen E-Mobilitätsprodukte stachen unter den zahlreichen Einreichungen durch ihr fortschrittliches ästhetisches Design, ihre hervorragende Benutzerfreundlichkeit und ihr Umweltschutzkonzept hervor.Der Red Dot Award ist eine deutsche Auszeichnung, die Produkte mit herausragendem Design und großer Wirkung in der Industrie würdigt. Der iF DESIGN AWARD gilt als Maßstab für exzellentes Design und ist eine der wichtigsten Designauszeichnungen der Welt.Yadea KEENESS ist mit einem 10 kW-Mittelmotor ausgestattet, der eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und eine Beschleunigung von 0-50km/h in 4 Sekunden ermöglicht. Der Akku ist mit einem intelligenten Energierückgewinnungssystem ausgestattet, um die Leistung zu erhöhen und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, und kann nach einer Aufladung mehr als 100 km weit fahren.Als Held des Jahres 2023 ist der Yadea ElitePrime ein leistungsstarker, sicherer und faltbarer SUV-ähnlicher E-Scooter mit hoher Leistung, mit dem Sie alle Straßenverhältnisse erobern können. Yadea ElitePrime mit einem Motor mit einer Spitzenleistung von 1500 W ausgestattet. Er kann eine Steigung von 30 % bewältigen und verfügt über eine hervorragende Stoßdämpfungsstruktur and Vorder- und Hinterrad. In der Zwischenzeit kündigte Yadea seine weltweite Markteinführung durch die Indiegogo-Crowdfunding-Plattform mit seinem Super-Frühbucherpreis im letzten Monat an.Yadea S9 ist ein E-Bike mit super langer Akkulaufzeit und kann problemlos mehr als 150 km fahren. Es verwendet die TTFAR Carbonfaser 2.0 LIthium-Batterie, der erstmals von Yadea entwickelt wurde. Dieser Akku verwendet quadratische laminierte Zellen und die kompakte PACK-Technologie, und seine Kapazität ist 100 % höher als die einer herkömmlichen Lithium-Batterie. Darüber hinaus kann die Motornennleistung des Yadea S9 1000 W erreichen, was eine starke Startbeschleunigungsfähigkeit gewährleistet.Yadeas Produktpalette umfasst vor allem leistungsstarke Elektromotorräder, Elektromopeds, E-Bikes und Elektro-Kick-Scooter. Yadea hat 70 Millionen Nutzer in über 100 Ländern und Regionen Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Elektromobilität zur Verfügung gestellt und ein Netz von mehr als 40.000 Händlern weltweit aufgebaut.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte dieoffizielle Website:https://www.yadea.com/Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2075794/Yadea.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yadea-hochleistungs-e-mobilitat-gewinnt-german-2023-red-dot-awards-und-die-if-design-awards-301823601.htmlPressekontakt:Yadea Online-Shop,Tel.: 0510-88100267,E-Mail: partner_dtc@yadea.comOriginal-Content von: Yadea Group, übermittelt durch news aktuell