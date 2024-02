Yadea Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Aktienkurs von Yadea verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,93 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 22,43 Prozent darstellt. Der Durchschnitt für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" liegt bei -13,55 Prozent, und Yadea liegt aktuell 13,38 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Yadea einen aktuellen Wert von 3,28 Prozent auf, der unter dem Branchendurchschnitt von 5,13 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yadea-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 15,11 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 11,74 HKD liegt, was einer Abweichung von -22,3 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 12,44 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -5,63 Prozent führt. Aufgrund dieser Daten erhält das Unternehmen in der charttechnischen Analyse insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine überwiegend negative Stimmung in den sozialen Medien, und negative Themen rund um Yadea waren in den Diskussionen vorherrschend. Daher wird auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie von Yadea in verschiedenen Kategorien.