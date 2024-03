Yadea Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Aktienkurs von Yadea hat im letzten Jahr eine Rendite von -29,82 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" 27,38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt -2,92 Prozent, und Yadea liegt aktuell 26,9 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Yadea bei 14,64 HKD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 13,76 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -6,01 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 12,15 HKD, was einer Differenz von +13,25 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Yadea in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Yadea insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yadea bei 14,1, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Automobile" weist einen Wert von 13,86 auf. Somit wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.