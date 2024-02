Yadea Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Dividendenrendite von Yadea beträgt derzeit 3,28 Prozent und liegt damit 1,6 Prozent über dem Branchenmittel. Diese Bewertung erhält das Unternehmen aufgrund seiner Dividendenpolitik von Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yadea liegt bei 13,56, was unter dem Branchendurchschnitt von 14 liegt. Diese vergleichsweise niedrige Kennzahl führt zu einer Einstufung als "günstig" auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über Yadea waren in den letzten zwei Wochen neutral. Allerdings interessieren sich die Anleger in den letzten Tagen vor allem für negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Yadea auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie derzeit weder über- noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "neutral" bewertet.