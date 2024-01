Yadea Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Yadea-Aktie wird durch verschiedene Indikatoren bewertet, um festzustellen, ob sie sich in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 16,1 HKD, was 25,71 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 11,96 HKD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 14,08 HKD liegt mit einem Abstand von 15,06 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Yadea somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf die Anlegerstimmung war die Diskussion in den sozialen Medien in letzter Zeit neutral gegenüber Yadea. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten wurden als neutral eingestuft. Aus der Stimmungsanalyse resultiert daher eine "Neutral"-Einschätzung für Yadea.

Die Dividendenrendite der Yadea-Aktie liegt derzeit bei 2,73 %, was 2,13 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Automobilbranche liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yadea beträgt 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt neutral ist. Basierend auf fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.