Yadea Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI von Yadea liegt bei 26,9, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und für Yadea liegt der RSI bei 40, was darauf hindeutet, dass sich die Situation weder als überkauft noch als überverkauft zeigt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Yadea in dieser Kategorie daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Yadea derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Automobilindustrie. Der Unterschied beträgt 1,79 Prozentpunkte (3,28 % gegenüber 5,07 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Yadea, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den vergangenen vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Yadea daher in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.