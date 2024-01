Yabao Pharmaceutical Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Bewertung vorgenommen werden. Der RSI der Yabao Pharmaceutical-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 39, was auf ein neutrales Rating hinweist. Hingegen ist der RSI der letzten 25 Handelstage überkauft, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Gesamtanalyse des RSI ergibt daher eine schlechte Bewertung für Yabao Pharmaceutical.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie von Yabao Pharmaceutical im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,13 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 19,77 Prozent entspricht. Dies führt zu einer guten Gesamtbewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Yabao Pharmaceutical waren. Aufgrund des positiven Stimmungsbildes wird die Aktie heute positiv bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wurden in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz wurde beobachtet. Insgesamt erhält Yabao Pharmaceutical daher eine neutrale Bewertung.