YaGuang Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Aktienkurs von Yaguang hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 43,66 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche im Durchschnitt um -0,19 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +43,85 Prozent für Yaguang bedeutet. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor hat sich Yaguang gut geschlagen, mit einer Rendite, die 43,79 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser starken Performance erhält Yaguang in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Yaguang liegt bei 70,18, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 78,77, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf fundamentale Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yaguang mit einem Wert von 273,66 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Was die Dividende betrifft, liegt Yaguang mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 1,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel, weshalb die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung vergibt.