YaGuang Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Yaguang ist in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv gewesen, wobei an sechs von neun Tagen positive Diskussionen vorherrschten. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen in negativer Richtung entwickelt, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie heute geführt hat. Dies basiert auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yaguang 273. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" ist dies weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse ergab, dass die Yaguang-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 90,41 überkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 74 deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings wurde auch eine negative Stimmungsänderung identifiziert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.