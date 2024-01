YaGuang Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Yaguang war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. An acht Tagen war die Stimmung positiv, an einem Tag überwog hingegen die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung für Yaguang führte.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen berücksichtigt, liegt der Wert für Yaguang bei 46,38 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 72,51 und deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yaguang einen Wert von 273 auf. Dies liegt auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" und führt zu einer neutralen Bewertung auf dieser Stufe.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt zu einem geringeren Ertrag von 1,49 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Yaguang auf Basis des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index, der fundamentalen Kriterien und der Dividendenpolitik.