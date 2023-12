YaGuang Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen normiert und bewegt sich zwischen 0 und 100. Yaguang verzeichnet einen RSI-Wert von 83,87, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 77,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Aufgrund dieses Gesamtbilds erhält die Aktie ein Rating von "Schlecht".

Die Dividendenrendite, also das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, beträgt bei Yaguang derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche hat einen Wert von 1,5, was zu einer Differenz von -1,5 Prozent zur Yaguang-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie können durch das Internet beeinflusst werden. Bei Yaguang wurde eine starke Diskussionstätigkeit auf langfristiger Basis festgestellt, weshalb diesem Signal eine "Gut"-Bewertung zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Yaguang verzeichnet derzeit ein KGV von 273, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Somit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Neutral" eingestuft.