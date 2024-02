Y-mAbs Therapeutics Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Y-mabs Therapeutics weist eine Ausprägung von 2,35 auf, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 14,68, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Analysten haben die Aktie von Y-mabs Therapeutics in den letzten zwölf Monaten mit 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Auch aktuelle Bewertungen zeigen eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) und ein durchschnittliches Kursziel von 17 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 4,36 Prozent und somit zur Einstufung als "Neutral" führt. Die Gesamtbewertung der Analysten für die Aktie von Y-mabs Therapeutics lautet daher "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Y-mabs Therapeutics aktuell bei 7,17 USD liegt, während die Aktie selbst bei 16,29 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +127,2 Prozent im Vergleich zum GD200 und +70,04 Prozent im Vergleich zum GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz wird die Stimmung rund um die Aktie von Y-mabs Therapeutics als langfristig "Schlecht" eingestuft, da die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität unterdurchschnittlich sind, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist und somit als "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung für die Aktie von Y-mabs Therapeutics als "Gut" bezüglich der technischen Analyse und Analysteneinschätzungen, während das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.