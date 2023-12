Y-mAbs Therapeutics Aktie: Das ist beeindruckend!

Y-mabs Therapeutics: Aktienanalyse und Bewertung

Analysteneinschätzungen zufolge hat Y-mabs Therapeutics in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten erhalten, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Y-mabs Therapeutics. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 14,5 USD, was einem möglichen Anstieg um 98,09 Prozent vom letzten Schlusskurs (7,32 USD) entspricht. Daher erhält die Y-mabs Therapeutics-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Y-mabs Therapeutics liegt bei 6,14 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (7,32 USD) liegt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,84 USD, auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt und erhält somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend wird Y-mabs Therapeutics in der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Y-mabs Therapeutics derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 %. Somit wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Y-mabs Therapeutics gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Y-mabs Therapeutics demnach positive Bewertungen in der Analysteneinschätzung und technischen Analyse, während die Dividendenrendite als negativ bewertet wird und das Sentiment im Internet neutral ist.