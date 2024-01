Y-mAbs Therapeutics Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der gleitende Durchschnittskurs der Y-mabs Therapeutics liegt aktuell bei 6,34 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 7,53 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +18,77 Prozent und wird daher als "Gut" bewertet. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 6,21 USD, was einem Abstand von +21,26 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich, dass Anleger, die derzeit in die Aktie von Y-mabs Therapeutics investieren, eine Dividendenrendite von 0 % erzielen, was 2,48 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Biotechnologie liegt. Aufgrund der niedrigeren Dividendenbewertung wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Y-mabs Therapeutics derzeit einen Wert von 36,48, was weder als überkauft noch als -verkauft eingestuft wird. Daher wird das Signal als "Neutral" bewertet. Unter Berücksichtigung einer 25-tägigen RSI-Betrachtung ergibt sich ein Wert von 41, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Langfristig betrachtet wird die Y-mabs Therapeutics-Aktie laut der Meinung von Analysten die Einschätzung "Gut" erhalten, basierend auf 4 positiven Bewertungen und keiner negativen Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 14,5 USD. Dies würde eine potenzielle Performance von 92,56 Prozent bedeuten, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher vergibt die Redaktion das Gesamtrating "Gut" für die Analysteneinschätzung.