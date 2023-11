Y-mAbs Therapeutics Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Y-mabs Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,88 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 5,97 USD, was einem Unterschied von +1,53 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Zahlen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft analysiert. Der letzte Schlusskurs (5,35 USD) liegt um 11,59 Prozent über dem 50-Tages-Durchschnitt und erhält daher ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung hat sich aufgehellt und die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Y-mabs Therapeutics-Aktie liegt bei 20,65, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,06, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Y-mabs Therapeutics mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,52 %) schlechter ab und erhält daher eine Bewertung als "Schlecht".