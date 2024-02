Y Ventures Aktie: Interessante Aussichten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Aktuell beträgt das KGV von Y Ventures 30, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 37 aufweisen. Somit ist Y Ventures aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Y Ventures zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Y Ventures 4,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 4 Prozent in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" erscheint die Aktie daher eher unrentabel und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Y Ventures eine Performance von -4,76 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -8,52 Prozent gefallen sind, was eine Outperformance von +3,76 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,68 Prozent aufwies, liegt Y Ventures 0,92 Prozent über dem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.