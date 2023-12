Y Ventures Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Aktienkurs von Y Ventures verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -13,04 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,74 Prozent, und auch hier liegt Y Ventures mit 13,78 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI von Y Ventures liegt auf 7-Tage-Basis bei 42,86, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 53,33, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält die Y Ventures-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Y Ventures mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,65 Prozent in der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche. Aufgrund dieser Differenz erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Einschätzung für seine Dividendenpolitik.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Y Ventures mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,89 einen Wert unter dem Durchschnitt der Branche von 36 auf. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher in fundamentalen Kriterien ein "Gut"-Rating.