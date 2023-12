YYClass A Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Joyy in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Weder positiv noch negativ geprägte Kommunikation war zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hingegen hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Joyy daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Joyy von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

Ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach Untersuchung dieser Faktoren wurde die Aktie von Joyy aufgrund einer mittleren Aktivität bei der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität sowie einer geringen Rate der Stimmungsänderung ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Joyy derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 33,72 USD, womit der Kurs der Aktie um +9,55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 39,87 USD führt hingegen zu einer Abweichung von -7,35 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Mit einem RSI-Wert von 75,97 wird die Joyy derzeit als überkauft angesehen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls einen Wert, der darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird, wodurch auch hier die Einstufung als "Schlecht" resultiert. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "Schlecht".