Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Diskussionen über Aeroflot Pjsc in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen zu dem Unternehmen wider. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist, so unsere Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aeroflot Pjsc derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 40,33 RUB, während der Kurs der Aktie (39,05 RUB) um -3,17 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 37,11 RUB zeigt eine Abweichung von +5,23 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Gut".

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie der Aeroflot Pjsc ebenfalls als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 45,9 und der RSI25 liegt bei 38,4, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Aeroflot Pjsc nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Fluggesellschaften. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

