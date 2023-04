YUM! Brands Aktie: Der nächste große Wurf!

Yum! Brands weist am 07.04.2023, 20:27 Uhr einen Kurs von 132.1 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Restaurants" geführt.

Unser Analystenteam hat Yum! Brands auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Yum! Brands wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 7 Buy, 5 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Das Kursziel für die Aktie der Yum! Brands liegt im Mittel wiederum bei 145,55 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 132,1 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 10,18 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Yum! Brands insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Technische Analyse: Die Yum! Brands ist mit einem Kurs von 132,1 USD inzwischen +2,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +8,45 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,85 Prozent und liegt damit 1,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit, 3,08). Die Yum! Brands-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.