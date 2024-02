YUM! Brands Aktie: Der ganz große Wurf!

Yum! Brands weist eine interessante Diskussionsintensität und Stimmungsänderung auf. Die Aktie zeigt nur geringe Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Änderung erfahren, was zu einer positiven Einschätzung führt. Insgesamt erhält Yum! Brands daher in diesem Punkt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende liegt Yum! Brands mit einer Dividendenrendite von 1,87 % leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,74%. Die Differenz beträgt 0,87 Prozentpunkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yum! Brands beträgt 28, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 47 zeigt, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Yum! Brands liegt bei 14,49, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,4, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich für Yum! Brands daher insgesamt ein Rating von "Gut".