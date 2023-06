YUM! Brands Aktie: Was bringt die Quartalsbilanz am 01.08.2023?

In nur 33 Tagen wird das in Louisville, USA ansässige Unternehmen YUM! Brands seine Quartalszahlen für das zweite Quartal präsentieren. Was kann von Umsatz- und Gewinnentwicklung erwartet werden? Wie steht es um die Performance der YUM! Brands-Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Innerhalb der nächsten 33 Tage wird sich die YUM! Brands Aktie, aktuell mit einer Marktkapitalisierung von 34,83 Mrd. EUR, vor Börseneröffnung den neuen Quartalsdaten stellen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf das Ergebnis – laut Datenanalyse prognostizieren Analystenhäuser ein leichtes Plus beim Umsatz im Vergleich zum letzten Vierteljahr. Im zweiten Quartal des Vorjahres lag der Umsatz bei 1,50 Mrd EUR; nun wird eine Steigerung um +6,80% auf 1,60 Mrd EUR erwartet.

Auch der Gewinn könnte sich ändern und voraussichtlich um +18,10% auf einen...