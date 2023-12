YUM! Brands Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Toro":

Die Analystenbewertung für die Aktie von Yum! Brands ergab in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 7 neutrale und keine negativen Bewertungen. Aufgrund dieser Einschätzungen wird die langfristige Einstufung als "Neutral" betrachtet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 145,8 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 12,15 Prozent entspricht. Dies wird als positive Bewertung angesehen, was insgesamt zu einer positiven Gesamteinschätzung durch die Analysten führt.

Das Anleger-Sentiment für Yum! Brands zeigte zuletzt vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien. Dennoch wurden in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt. In weiteren Studien wurde festgestellt, dass vor allem negative Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Yum! Brands eine neutrale Bewertung aufgrund einer aktuellen Dividendenrendite von 2 Prozent, was einer leichten Abweichung vom Branchendurchschnitt entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Yum! Brands-Aktie sowohl auf der Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts neutral bewertet wird, da der aktuelle Schlusskurs nahe dem Durchschnitt liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich aus den Bewertungen der Analysten, des Anleger-Sentiments, der Dividendenpolitik und der technischen Analyse eine neutrale bis leicht positive Gesamtbewertung für die Aktie von Yum! Brands.