YUM! Brands Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Yum! Brands-Aktie notiert derzeit bei 130,66 USD, was einer Entfernung von +0,13 Prozent vom GD200 (130,49 USD) entspricht. In Bezug auf die charttechnische Bewertung wird dies als "Neutral"-Signal betrachtet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 126,01 USD, was einem Abstand von +3,69 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit wird der Kurs der Yum! Brands-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche verzeichnete Yum! Brands in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,8 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 2,63 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -3,43 Prozent für Yum! Brands. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die mittlere Rendite bei 0,25 Prozent, wobei Yum! Brands 1,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird dem Aktienkurs ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie zugeordnet.

In den letzten zwölf Monaten wurden 5 positive, 7 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Yum! Brands abgegeben, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 145,8 USD, was einer potenziellen Steigerung um 11,59 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität für Yum! Brands festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Jedoch verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.