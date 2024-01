YUM! Brands Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Yum! Brands-Aktie ergibt folgendes Bild: In den letzten Monaten gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben abgenommen, was zu einer schlechten Bewertung führt. In Bezug auf die Dividendenrendite von Yum! Brands von 2,03 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,76 % wird die Dividende als neutral eingestuft.

Der Aktienkurs von Yum! Brands verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,8 %, während ähnliche Unternehmen in der Hotels, Restaurants und Freizeit-Branche im Durchschnitt um 36,85 % gestiegen sind, was zu einer Unterperformance von -37,65 % im Branchenvergleich führt. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von 11,26 % unter dem Durchschnitt von 10,46 %, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yum! Brands liegt bei 28, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51,03 eine Unterbewertung um ca. 45 % darstellt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine gute Bewertung.