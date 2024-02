YUD Yangtze River Investment Industry Aktie: Das darf nicht passieren!

Die technische Analyse der Yud Yangtze River Investment Industry-Aktie ergibt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 6,61 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,52 CNH, was einem Rückgang von 1,36 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 7,42 CNH, was zu einer negativen Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darunter liegt.

In Bezug auf den Aktienkurs im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche erzielte Yud Yangtze River Investment Industry in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 51,8 Prozent. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite sogar um 59,13 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Yud Yangtze River Investment Industry zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Yud Yangtze River Investment Industry ist insgesamt besonders negativ, basierend auf Auswertungen von Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine negative Einschätzung der Anleger-Stimmung.