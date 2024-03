YUD Yangtze River Investment Industry Aktie: Was soll die Aufregung?

Die technische Analyse der Yud Yangtze River Investment Industry betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der Wert des RSI bei 35,14, was als neutral eingestuft wird, da weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation vorliegt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 67, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine neutrale Einstufung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung der Yud Yangtze River Investment Industry eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen aufweisen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit in diesem Punkt eine schlechte Bewertung.

In den sozialen Medien wurde die Yud Yangtze River Investment Industry in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Auch die diskutierten Themen waren überwiegend positiv, was zu einer guten Anleger-Stimmung führt. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine gute Einstufung.

Im Branchenvergleich erzielte die Yud Yangtze River Investment Industry in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +18,14 Prozent im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche, die im Durchschnitt um -9,73 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 26,86 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.