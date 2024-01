YUD Yangtze River Investment Industry Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Bewertung einer Aktie hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. In Bezug auf die Kommunikation im Netz zeigt die Aktie von Yud Yangtze River Investment Industry in den letzten Monaten nur wenig Aktivität. Die Diskussionsintensität war gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert für Yud Yangtze River Investment Industry in Bezug auf die Stimmung und den Buzz.

Die sozialen Plattformen zeigten hingegen überwiegend positive Kommentare und Befunde zu Yud Yangtze River Investment Industry. Trotzdem wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führte.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergab, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. In Summe ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Yud Yangtze River Investment Industry.