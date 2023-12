YUD Yangtze River Investment Industry Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index: Ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Yud Yangtze River Investment Industry liegt bei 52,38, was einer "neutralen" Einstufung entspricht. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, steht bei 49,22, was ebenfalls auf eine "neutral" Bewertung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Yud Yangtze River Investment Industry-Aktie ein Durchschnitt von 6,45 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,36 CNH, was einem Unterschied von +14,11 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs (7,07 CNH) liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (+4,1 Prozent), was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Yud Yangtze River Investment Industry-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus technischer Sicht.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Yud Yangtze River Investment Industry diskutiert. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen überwiegend negative Kommunikation stattfand. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 19,34 Prozent, was 19,93 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt (-0,59 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt 1,23 Prozent. Yud Yangtze River Investment Industry liegt aktuell 18,11 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.