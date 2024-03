YTO Express Aktie: Das macht richtig Spaß!

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Yto Express in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Yto Express im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,57 Prozent erzielt, was 4,4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Luftfracht und Logistik" beträgt die mittlere jährliche Rendite -8,97 Prozent, und Yto Express liegt aktuell 10,6 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Yto Express zeigt einen Wert von 44,94, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 26,49 und wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yto Express-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 13,87 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15,05 CNH deutlich darüber liegt (Unterschied +8,51 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 12,63 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +19,16 Prozent darüber. Damit wird die Yto Express-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating versehen.