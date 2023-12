YTO Express Aktie: Das ist ein Knall!

Der Aktienkurs von Yto Express hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,71 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Yto Express damit 39,11 Prozent unter dem Durchschnitt (0,4 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt -0,43 Prozent. Yto Express liegt aktuell 38,28 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Yto Express in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für Yto Express in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Yto Express von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Yto Express-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,21 CNH lag. Der letzte Schlusskurs (12,29 CNH) weicht somit -19,2 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem letzten Schlusskurs von 12,96 CNH eine Abweichung von -5,17 Prozent auf und erhält daher ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Yto Express-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

