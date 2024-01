YTO Express Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Yto Express von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen feststellte. Außerdem wurden in dieser Zeit überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Schlecht", so die Zusammenfassung unserer Messung.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Yto Express in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,22 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt um -0,7 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -37,52 Prozent bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,5 Prozent, wobei Yto Express 39,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, ergibt sich für Yto Express ein "Neutral"-Rating. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (49,46 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (66,76 Punkte) deuten darauf hin, dass die Yto Express-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in diesem Punkt mit "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Yto Express auf dieser Stufe ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.