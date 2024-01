YTO Express Aktie: Aus, Aus, Aus!

In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen Yto Express hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten beiden Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Anleger-Stimmung, weshalb die Gesamteinstufung als "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yto Express derzeit bei 15,09 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 12 CNH aufweist. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -20,48 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage steht derzeit bei 12,86 CNH, was einem Abstand von -6,69 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Yto Express liegt bei 49,46 Punkten, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 66,76 und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Somit erhält Yto Express in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Yto Express in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,22 Prozent, während ähnliche Unternehmen aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt nur um -0,7 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -37,52 Prozent im Vergleich zur Branche. Im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Yto Express um 39,73 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.