YTO Express Aktie: Alles völlig egal!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Yto Express diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen dominierten. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Yto Express, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI ist die Yto Express aktuell mit dem Wert 35,92 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 65, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI daher die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Yto Express in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -38,22 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -37,86 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,46 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Yto Express 39,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation ermöglicht eine präzise und frühzeitige Erkennung von Trends. Für Yto Express hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Dafür bekommt Yto Express eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.