YTO Express Aktie: Alles nach Plan!

Die Yto Express-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Faktoren bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 14,13 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,88 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein positiveres Bild, und die Aktie wird als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Yto Express-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger sich zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger beachtet, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analyse der Anleger in den sozialen Medien ergibt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, weshalb Yto Express eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Abschließend wird die Yto Express-Aktie anhand des Relative Strength-Index bewertet. Der RSI7 liegt bei 22,52, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 42,15 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.