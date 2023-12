YTLration Bhd, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Anleger-Stimmung bei Ytl Bhd ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Dadurch erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende von 2,88 % liegt Ytl Bhd im Vergleich zum Branchendurchschnitt Multi-Dienstprogramme (2,26 %) nur leicht über dem Durchschnitt. Die Differenz von 0,62 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral" bezüglich der Ausschüttung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Ytl Bhd wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Dabei ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet kaum Änderungen an, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls zur Bewertung der Aktiendynamik herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 18,75, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,37, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für Ytl Bhd.