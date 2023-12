YTLration Bhd Aktie: Der Knaller!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Ytl Bhd liegt aktuell bei 26,32 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 48,16, was bedeutet, dass Ytl Bhd weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Ytl Bhd-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Ytl Bhd-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 33,29 JPY. Der letzte Schlusskurs (57 JPY) liegt damit deutlich darüber, was einer positiven Bewertung als "Gut" entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (45,41 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ytl Bhd-Aktie damit eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung eingeschätzt werden. Analysen von Ytl Bhd auf sozialen Plattformen haben ergeben, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Bei Ytl Bhd konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat weder zugenommen noch abgenommen, was das "Neutral"-Rating der Aktie auf dieser Stufe bestätigt.